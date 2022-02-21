В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.
В баскском дерби отличились Дани Вивиан, Ойан Сансет, Иньяки Уильямс и Икер Муниаин.
«Атлетик» с 37 очками занимает 8-е место, «Реал Сосьедад» с 38 очками – на 7-й позиции.
Лига 1. 25-й тур
Атлетик – Реал Сосьедад – 4:0
Голы: Вивиан, 68 (1:0). Сансет, 72 (2:0). Иньяки Уильямс, 80 (3:0). Икер Муниаин, 89 (4:0)
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Икер Муниаин (Атлетик).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Вивиан (Атлетик).
Источник — Sport.ua
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