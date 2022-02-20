Забили 4 гола за 20 минут. Атлетик разгромил Реал Сосьедад в баскском дерби

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.
В баскском дерби отличились Дани Вивиан, Ойан Сансет, Иньяки Уильямс и Икер Муниаин.
«Атлетик» с 37 очками занимает 8-е место, «Реал Сосьедад» с 38 очками – на 7-й позиции.
Лига 1. 25-й тур
Атлетик – Реал Сосьедад – 4:0
Голы: Вивиан, 68 (1:0). Сансет, 72 (2:0). Иньяки Уильямс, 80 (3:0). Икер Муниаин, 89 (4:0)
Нереализованный пенальти: Икер Муниаин, 32
Атлетик: Симон, Иньиго Мартинес, Вивиан, Берчиче (Петча, 90), Де Маркос (Баленсиага, 90), Весга (Сансет, 63), Икер Муниаин, Дани Гарсия, Беренгер, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 87), Рауль Гарсия (Венседор, 63)
Реал Сосьедад: Ремиро, Айен Муньос, Горосабель, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино (Гуриди, 62), Сильва (Рафинья, 62), Порту (Мартин, 73), Ойярсабаль (Лобете, 88), Серлот (Джуара, 74)
Предупреждения: Рауль Гарсия, 5. Иньиго Мартинес, 37. Дани Гарсия, 55. Беренгер, 90+4 – Сильва, 30
Судья: Мунуэра (Испания)
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Икер Муниаин (Атлетик).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Вивиан (Атлетик).
Источник — Sport.ua
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