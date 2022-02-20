Ограничение скорости. Третий фургон VAR будет ездить по Украине медленно?

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал о внедрении третьей машины VAR в УПЛ:

«Вопрос заключается в том, сколько максимум матчей смогут 3 машины закрывать. Чисто теоретически могут закрыть все 8 игр тура, если из распределить с пятницы по понедельник. Но это будет очень сложно сделать с точки зрения логистики.

Расскажу, что я слышал об этой третьей машине. По своей начинке и оборудованию она такая же, как и другие. А вот сам автомобиль – фургон на колесах, у которого есть одна особенность. Машина оборудована устройством ограничения скорости не более 90 км/ч.

Если ограничитель убрать, тогда не будет гарантии от производителя автомобиля на ремонт. А что такое скорость 90 км/ч? Если матч пройдет в субботу во Львове вечером, то пока машину выключат, пока скрутят провода. И до Харькова или Днепра она за день не доедет».

Система VAR будет работать на 5 матчах очередного тура УПЛ: «Динамо» – «Ингулец», «Металлист 1925» – «Шахтер», «Ворскла» – «Верес», «Днепр-1» – «Десна» и «Черноморец» – «Мариуполь».