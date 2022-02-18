Лучано ЛУЧИ: «Будет проведена презентация третьего фургона ВАР»

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о процессе подготовки судей на учебно-тренировочных сборах.
«Мы проведем тестирование по физической подготовленности и решим, кто из арбитров получит назначения уже на 19 тур УПЛ. Мы оценим и теоретическую подготовку судей при поддержке нашего технического консультанта Николы Риццоли. Он специализируется в вопросах ВАР. Во вторник днем, возле Дома футбола, будет проведена презентация третьего фургона ВАР», - сказал Лучи.
Напомним, что матчи УПЛ возобновятся 25 февраля. Весенняя часть сезона стартует матчем «Минай» – «Заря».
Источник — Футбол 1/2/3
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