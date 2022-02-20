Артур МУРЗА: «Конкуренция — это и есть футбол»

— Артур, сегодня у команды шестой день третьего сбора. Как себя чувствуешь, есть ли усталость?

— Мы уже набрали кондиции, нагрузки сейчас воспринимаются не так тяжело. Выдерживаем 90 минут, готовимся к матчу с «Зарей», поэтому уже все дается легче. Но надо еще поработать эти четыре денька, чтобы в лучших кондициях подойти к кубковой игре.

— В «Металлисте» ты новичок. С кем из команды больше всего сдружился, с кем чаще всего общаешься?

— Здесь дружная команда. Еще раньше я знал Богдана Пороха, мы с ним давно близко общаемся. Со времен «Оболони» знаю Алекса Чидомере, с ним также очень близки. Хорошие отношения у меня и с Владом Рыбаком. В основном дружу с молодыми, но в целом тут дружный коллектив, так что со всеми хорошая коммуникация.

— Вы с Чидомере — экс-игроки «Оболони». Не хотелось вчера выйти на поле против бывшей команды?

— Хотелось, да. Но ничего страшного, мы вышли в утренней игре. Главное, чтобы был результат, а команда его вчера добилась в обоих матчах. А так — приятная встреча, конечно. Всегда приятно видеть бывших партнеров, сотрудников клуба.

— Заметно, что у тебя также сложились неплохие отношения с воспитанниками Академии футбола «Металлист»...

— Да-да! Парни молодые, футболисты очень хорошего уровня. Им надо помогать комфортно себя чувствовать в коллективе. Они хорошие парни, с ними очень приятно общаться и помогать им становиться с каждым днем сильнее.

— Как тебе игралось с 14-летним Кириллом Дигтярем на одном фланге?

— Чувствую себя с ним очень комфортно. С Кириллом приятно играть, он и подстраховывает в обороне, и помогает в атаке. Поэтому скажу однозначно: это очень качественный футболист. Буду рад, если он будет прогрессировать и станет игроком основного состава «Металлиста».

— Вчера ты забил мяч, запрессинговав вратаря. Это тренерская установка — идти на мяч до последнего, прессинговать голкипера и защитников соперника, или ситуативно воспользовался ошибкой оппонента?

— Тренер требует от нас идти в прессинг, бороться до конца, заставлять ошибаться. Я пошел в том моменте, вратарь неудобно принял мяч, выбил, я помешал ему и забил. Не скажу, что это что-то наработанное, но от нас такое требуют.

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— Александр Кучер использует тебя в атаке просто везде. Можешь назвать себя универсалом атакующего плана?

— Еще когда я переходил в «Металлист», мне сказали, что меня будут использовать и как центрального нападающего, и на своей позиции крайнего форварда, где я играл в предыдущих командах. Мне на самом деле все равно, где играть. Главное делать это качественно и быть полезным команде. А будет это нападение или полузащита — неважно. Где меня увидит главный тренер и тренерский штаб в целом — там и выйду. Это для меня будет комфортно.

— А так по тренировкам: кого ты видишь своим главным конкурентом на поле?

— Да все конкуренты. Конкуренция — это и есть футбол. Так как я играю на разных позициях, у меня много конкурентов. Но мы делаем одно дело, поэтому такой конкуренции я только рад.

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Металлист» — «Заря» состоится во вторник, 1 марта. Начало в 19:30.