Металлист в меньшинстве обыграл Оболонь в контрольном матче

«Металлист» на сборе в Турции провел контрольный матч против «Оболони». Харьковчане уже с 6-й минуты играли в меньшинстве, но сумели победить 1:0.
Металлист — Оболонь — 1:0
Гол: Сарапий, 45.
Металлист: Рыбак, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Танковский, Демченко (к) (Банада), Харрис (Рохас), Картушов (Балули), Риаскос (Давид).
Оболонь (стартовый состав): Литвиненко, Дмитренко, Бородай, Мате, Суханов, Матяж (к), Покотилюк, Осман, Слободян, Мединский, Щебетун. На замену выходили: Олейник, Тюрин, Майданевич, Черний, Василенко, Сычевский, Глошардин, Батальский, Потопальский.
Удаление (без права замены): Танковский, 6
Источник — Sport.ua
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