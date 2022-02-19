Металлист
1 : 0
Оболонь
19.02.2022, FT

Металлист в меньшинстве обыграл Оболонь в контрольном матче

Харьковчане добыли минимальную победу

  • 19.02.2022 19:35
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Металлист в меньшинстве обыграл Оболонь в контрольном матче
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«Металлист» на сборе в Турции провел контрольный матч против «Оболони». Харьковчане уже с 6-й минуты играли в меньшинстве, но сумели победить 1:0.

Металлист — Оболонь — 1:0
Гол: Сарапий, 45.

Металлист: Рыбак, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Танковский, Демченко (к) (Банада), Харрис (Рохас), Картушов (Балули), Риаскос (Давид).

Оболонь (стартовый состав): Литвиненко, Дмитренко, Бородай, Мате, Суханов, Матяж (к), Покотилюк, Осман, Слободян, Мединский, Щебетун. На замену выходили: Олейник, Тюрин, Майданевич, Черний, Василенко, Сычевский, Глошардин, Батальский, Потопальский.

Удаление (без права замены): Танковский, 6

Источник — Sport.ua

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