Украинец Игнатенко помог Бордо сыграть вничью с Монако

24-летний украинский полузащитник «Бордо» Даниил Игнатенко, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», принял участие в поединке 25-го тура чемпионата Франции по футболу против «Монако» (1:1).
Игнатенко вышел на замену вместо Адли на 65-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу своей команды.
«Бордо» — «Монако» — 1:1
Голы: Уден, 22 — Марсело, 67, автогол
«Бордо»: Пуссен, Пембеле (Лаку, 77), Марсело, Грегерсен, Ахмедходжич, Менса, Адли (Игнатенко, 65), Гилавоги, Онана, Уден (Мара, 77), Хван Ый Чжо.
«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Сидибе (Головин, 61), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Диоп (Желсон Мартинш, 43), Тчуамени, Жан Лукас, Бен-Йеддер (Аклиуш, 84), Фолланд (Фофана, 42).
Предупреждения: Тчуамени (28), Сидибе (34), Уден (41), Гилавоги (46), Пембеле (56), Вандерсон (78).
Удаление: Тчуамени (34).
Источник — Sport.ua
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Удивительно видеть украинского игрока во французской лиге. При этом еще и не какую-то распиаренную местную звезду, а обычного лавочника Шахтера.
Шахтеру надо было того Мудрика так само отдавать в аренду в Брентфорд. Если бы хорошо себя показал, то Шахтер смог бы его подороже продать. А так - остался в болоте УПЛ, играть с вересами и рухами. Вместо Челси и Ливерпуля.
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