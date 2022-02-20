Манчестер Юнайтед готов отпустить Роналду летом

Английский «Манчестер Юнайтед» готов разрешить 37-летнему португальскому форварду Криштиану Роналду покинуть клуб будущим летом.

Роналду может уйти, если «красные дьяволы» не пробьются в Лигу чемпионов по итогам сезона. Игра команды не оправдывает ожиданий Криштиану.

Футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» минувшим летом за €15 миллионов. В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 29 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Ориентировочная стоимость Роналду составляет €35 миллионов.