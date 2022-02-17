В компанию к Месси? ПСЖ готов подписать Роналду

Парижский ПСЖ готов подписать 37-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду будущим летом.

Роналду недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» и может перейти в другой клуб. Ранее сообщалось, что Криштиану намерен продолжить карьеру в одном из клубов MLS.

Читайте также Роналду планирует перейти в клуб MLS

Криштиану перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» минувшим летом за €15 миллионов. В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 28 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Ориентировочная стоимость Роналду составляет €35 миллионов.