В компанию к Месси? ПСЖ готов подписать Роналду

Португальский бомбардир может перейти в парижский клуб

  • 17.02.2022 16:28
  • 748 просмотров
  • 1 комментарий
В компанию к Месси? ПСЖ готов подписать Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский ПСЖ готов подписать 37-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду будущим летом.

Роналду недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» и может перейти в другой клуб. Ранее сообщалось, что Криштиану намерен продолжить карьеру в одном из клубов MLS.

Роналду планирует перейти в клуб MLS
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Криштиану перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» минувшим летом за €15 миллионов. В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 28 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Ориентировочная стоимость Роналду составляет €35 миллионов.

Источник — 90min

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    Trollface, 17.02.2022 16:46
    +1
    Роналду - не серьезный человек, его эго превыше имени команды. То тут, то там.
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