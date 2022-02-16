Роналду планирует перейти в клуб MLS

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду может сменить клубную прописку.
37-летний игрок недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» борется лишь за путевку в Лигу чемпионов в этом сезоне АПЛ, в то время как португалец рассчитывал на победу в данном турнире.
Кроме того, Криштиану недоволен сотрудничеством с главным тренером «красных дьяволов» Ральфом Рангником.
По данным источника, Роналду планирует переехать в США следующим летом. Представители Роналду уже связались с двумя клубами MLS – «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интером Майами».
В нынешнем сезоне на счету Роналду 15 голов и 3 ассиста в 28 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
Источник — Todofichajes.com
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