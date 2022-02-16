Роналду забил в 21-м календарном году подряд

Вчера Криштиану Роналду забил в матче АПЛ против «Брайтона» и помог «Манчестер Юнайтед» победить 2:0. Для 37-летнего португальца это первый гол в календарном 2022 году.

Таким образом, Роналду забил хотя бы один гол в 21-м календарном году подряд. Его серия началась еще в 2002 году, когда он выступал за «Спортинг».

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Роналду 15 голов и 3 ассиста в 28 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.