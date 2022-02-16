Роналду забил в 21-м календарном году подряд

Португалец отличился в матче с «Брайтоном»

  • 16.02.2022 08:34
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Роналду забил в 21-м календарном году подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вчера Криштиану Роналду забил в матче АПЛ против «Брайтона» и помог «Манчестер Юнайтед» победить 2:0. Для 37-летнего португальца это первый гол в календарном 2022 году.

Таким образом, Роналду забил хотя бы один гол в 21-м календарном году подряд. Его серия началась еще в 2002 году, когда он выступал за «Спортинг».

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Роналду 15 голов и 3 ассиста в 28 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Источник — Twitter

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