В поединке 26-го тура чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко участия в матче не принял.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Саутгемптон» — «Эвертон» — 2:0
Голы: Армстронг, 52, Лонг, 84
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Шейн Лонг (Саутгемптон).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Саутгемптон).
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.