26-й тур
Саутгемптон
0 : 0
Эвертон
19.02.2022 17:00   ТВ-трансляция: 

Саутгемптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Какие шансы сыграть у Виталия Миколенко?

  • 18.02.2022 04:00
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Саутгемптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» на домашнем стадионе «Сент-Мэрис» примет ливерпульский «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Саутгемптон

 

Команда австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля прошлый сезон завершила ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым позициям. 15 итоговое место в турнирной таблице и 43 очка – неплохой результат, однако болельщикам клуба, конечно же, хотелось бы большего.

В нынешнем чемпионате «Саутгемптон» пока занимает 10 место, имея в активе 29 баллов. Отставание от шестого места, которое позволит получить путевку в Лигу конференций, составляет 10 баллов, там лондонский «Арсенал». Так что выйти в еврокубки у подопечных Хазенхюттля шансов очень немного, однако о сохранении прописки в АПЛ они пока могут не переживать.

Эвертон

 

В последнее время к «ирискам» приковано внимание украинских болельщиков, что связано с переходом из киевского «Динамо» в «Эвертон» левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Ливерпульский клуб заплатил за 22-летнего украинца 23 миллиона евро. Миколенко успел провести за английскую команду три матча – два в Кубке Англии и один в АПЛ.

Последние два поединка «Эвертона» Миколенко пропускал, поскольку переболел коронавирусом. На этой неделе украинец сдал отрицательные тесты и смог вернуться к тренировкам, что не гарантирует ему попадания в состав в предстоящем матче. В последнем поединке команда Фрэнка Лэмпарда на своем поле разгромила «Лидс» и оторвалась от зоны вылета. Сейчас «Эвертон» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы с 22 набранными очками.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Саутгемптон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.10 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Саутгемптон»: Форстер – Уолкер-Питерс, Перро, Салису, Ливраменто, Уорд-Праус, Диалло, Ромеу, Ильюнусси, Броя, Адамс.

«Эвертон»: Пикфорд – Кенни, Кин, Коулман, Холгейт, Гордон, Маркес, Ивоби, Таунсенд, Ришарлисон, Рондон.

19 февраля, суббота

«Саутгемптон» – «Эвертон»
Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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