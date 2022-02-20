Молчанов / Рублев – Класен / Маклахлан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинский теннисист Денис Молчанов сыграет в парном финале турнира ATP 250 в Марселе.



В матче за титул Денис в дуэте с россиянином Андреем Рублевым сразится против второй сеяной пары Равен Класен / Бен Маклахлан (Южная Африка / Япония).



Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.