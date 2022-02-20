КАЛИТВИНЦЕВ: «Десна задолжала достаточно – примерно 50-60 тысяч долларов»

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев рассказал о том, сколько ему должна «Десна».

«Ситуация с «Десной» до сих пор не закрыта до конца. Главное, что все решилось с моей заявкой, и мне разрешили играть за «Александрию». Остались только финансовые вопросы, но это уже в процессе. Больше ничего не могу сказать. Будет решение ‒ люди этим занимаются, все бумаги лежат где только можно.

Посмотрим, как все будет дальше двигаться, и тогда уже будем принимать решения. Сейчас я сосредоточен на работе «Александрии».

Со мной лично никто не разговаривал по этому поводу. Мне непонятно то, когда говорили, что я некрасиво ушел и что я должен вернуться. Выходит, если мне разрешили играть за «Александрию», значит, все было правильно с моей стороны.

Сколько мне должны? Сумма является плюс-минус такой, которую писали в интернете. Столько мне и должны, немного меньше. Задолжали зарплату за три месяца и подписной бонус. Я не буду называть точную сумму, но задолжали достаточно – примерно 50-60 тысяч долларов», - сказал Калитвинцев.

Ранее сообщалось, что «Десна» собирается подать апелляцию на решение по делу Калитвинцева.