Десна собирается подать апелляцию на решение по делу Калитвинцева

Черниговская «Десна» считает, что в «деле Калитвинцева» еще не поставлена точка.
«Десна» официально обратилась в Комитет УАФ по статусу и трансферам игроков, разрешившему переход Владислава Калитвинцева в «Александрию», с просьбой предоставить протокол заседания.
Когда этот документ будет в распоряжении «Десны», то после его изучения черниговцы и определятся с тем, будут ли они подавать апелляцию.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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