Десна собирается подать апелляцию на решение по делу Калитвинцева

Черниговский клуб попросил у Комитета УАФ по статусу и трансферам игроков протокол заседания

  • 10.02.2022 12:45
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  • 1 комментарий
Десна собирается подать апелляцию на решение по делу Калитвинцева
© ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

Черниговская  «Десна» считает, что в «деле Калитвинцева» еще не поставлена точка.

«Десна» официально обратилась в Комитет УАФ по статусу и трансферам игроков, разрешившему переход Владислава Калитвинцева в «Александрию», с просьбой предоставить протокол заседания.

Когда этот документ будет в распоряжении «Десны», то после его изучения черниговцы и определятся с тем, будут ли они подавать апелляцию.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Муґунот Уух, 10.02.2022 12:55
    0
    а вернуть долг Калитвинцеву не собираются?
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