«Арсенал» обыграл «Брентфорд» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Норгаард (Брентфорд).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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