Эвертон проиграл без Миколенко, победы Ливерпуля, Челси и Арсенала

Результаты матчей тура АПЛ

  • 19.02.2022 18:58
  • 469 просмотров
  • 0 комментариев
Эвертон проиграл без Миколенко, победы Ливерпуля, Челси и Арсенала
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» в матче очередного тура АПЛ на выезде уступил «Саутгемптону» со счетом 0:2. Украинский защитник Виталий Миколенко провел игру в запасе.

Команда остается в 5 очках над зоной вылета.

Среди других результатов отметим победу «Ливерпуля», который продолжает погоню за «Манчестер Сити», а также успех «Челси».

Чемпионат Англии. 26-й тур

Саутгемптон - Эвертон 2:0
Голы: Армстронг, 52, Лонг, 84

Арсенал - Брентфорд 2:0
Голы: Роу, 48, Сака, 79

Ливерпуль - Норвич 3:1
Голы: Мане, 54, Салах, 67, Диас, 81 - Рашица, 48

Кристал Пэлас - Челси 0:1
Гол: Зиеш, 89

Брайтон - Бернли 0:3
Голы: Вегхорст, 21, Браунхилл, 40, Леннон, 69

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности