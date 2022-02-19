Эвертон проиграл без Миколенко, победы Ливерпуля, Челси и Арсенала

«Эвертон» в матче очередного тура АПЛ на выезде уступил «Саутгемптону» со счетом 0:2. Украинский защитник Виталий Миколенко провел игру в запасе.
Команда остается в 5 очках над зоной вылета.
Среди других результатов отметим победу «Ливерпуля», который продолжает погоню за «Манчестер Сити», а также успех «Челси».
Чемпионат Англии. 26-й тур
Саутгемптон - Эвертон 2:0
Голы: Армстронг, 52, Лонг, 84
Арсенал - Брентфорд 2:0
Голы: Роу, 48, Сака, 79
Ливерпуль - Норвич 3:1
Голы: Мане, 54, Салах, 67, Диас, 81 - Рашица, 48
Кристал Пэлас - Челси 0:1
Гол: Зиеш, 89
Брайтон - Бернли 0:3
Голы: Вегхорст, 21, Браунхилл, 40, Леннон, 69
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.