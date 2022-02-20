КОНТЕ: «Тоттенхэм – самая трудолюбивая команда, которой я руководил»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу 3:2 над «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ:

«Эта победа должна придать нам больше уверенности. Выходить на матч против «Манчестер Сити» на фоне трех поражений подряд было очень непросто. Однако, футбол — это процесс, поэтому мы продолжаем работать над улучшением каждого аспекта своей игры. То, как мы показали себя сегодня, должно существенно помочь нам в дальнейшем.

Во-первых, я ненавижу проигрывать. Наша реакция на неудачи была основой всего в этой игре. В Премьер-лиге не бывает простых игр и удобных соперников. В каждом матче вам предстоит сражаться за очки. «Тоттенхэм» продолжает улучшать свои характеристики, над чем мы усердно работаем в последнее время.

Однако, одной лишь победы над «Сити» нам не будет достаточно. Этот результат — очень хороший показатель, но не забывайте, что мы вышли из серии из трех поражений кряду, и у нас еще есть возможности для роста. «Тоттенхэм» — наиболее трудолюбивая команда, которой я когда-либо руководил».