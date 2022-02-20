Мохамед САЛАХ: «Бороться с Ман Сити за чемпионство очень сложно»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах оценил шансы своей команды на чемпионство после вчерашнего поражения «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма»:

«Бороться с «Манчестер Сити» за чемпионский титул на длинной дистанции очень сложно, потому что в большинстве случаев они побеждают в своих играх.

Именно поэтому все, что мы можем сделать в нашей ситуации — сосредоточиться на своей игре и потом посмотреть, где окажемся в конце сезона».

На данный момент «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на 6 очков и имеет игру в запасе.