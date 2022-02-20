ЮРЧЕНКО: «Рига – хороший проект с большими задачами. Решил попробовать»

Украинский полузащитник Владлен Юрченко рассказал, почему перешел в «Ригу».
«Поступило предложение от клуба. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.
В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой, и с правой ноги», - сказал Юрченко.
Напомним, что до «Риги» Юрченко играл за «Десну».
Источник — Футбол 1/2/3
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