ЮРЧЕНКО: «Рига – хороший проект с большими задачами. Решил попробовать»

Украинец доволен, что перебрался в латвийский клуб

  • 20.02.2022 12:40
  • 305 просмотров
  • 1 комментарий
ЮРЧЕНКО: «Рига – хороший проект с большими задачами. Решил попробовать»
© Footboom. Владлен Юрченко

Украинский полузащитник Владлен Юрченко рассказал, почему перешел в «Ригу».

«Поступило предложение от клуба. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.

В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой, и с правой ноги», - сказал Юрченко.

Напомним, что до «Риги» Юрченко играл за «Десну».

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    Lesovij7, 20.02.2022 13:10
    +2
    А можно без пиз-жа, просто там нормально платят.
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