ЮРЧЕНКО: «Рига – хороший проект с большими задачами. Решил попробовать»

Украинский полузащитник Владлен Юрченко рассказал, почему перешел в «Ригу».

«Поступило предложение от клуба. Я все взвесил. Хороший проект с большими задачами. Я решил попробовать.

В команде играет отличный украинский нападающий Александр Филиппов, который может забивать и с левой, и с правой ноги», - сказал Юрченко.

Напомним, что до «Риги» Юрченко играл за «Десну».