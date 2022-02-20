Малиновский – в основе Аталанты на матч с Фиорентиной

Сегодня, 20 февраля «Аталанта» в 20-м туре Серии А на выезде сыграет с «Фиорентиной». Начало матча – в 13:30 по Киеву.
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в основе своей команды на матч.
Составы команд:
«Фиорентина»: Дронговски, Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли, Соттил, Пёнтек, Гонсалес
«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Копмейнерс, Малиновский, Бога
Источник — Серия A
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