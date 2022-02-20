ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Я чувствовал, что нам будет сложно»

В субботу, 19 февраля, «Манчестер Сити» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле «Тоттенхэм».
Команда Хосепа Гвардиолы потерпела поражение со счетом 2:3, прервав тем самым 15-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы после матча «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.