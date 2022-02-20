Стефано ПИОЛИ: «Мы разочарованы, не играли в наш футбол»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал потерю очков в матче 26-го тура Серии А против «Саленрнитаны» (ничья 2:2):

«Команда играла не очень хорошо с точки зрения выбора решений. Мы были неистовы, не были чисты в своем прохождении, не использовали все возможности по максимуму и заплатили высокую цену за некоторые наивные ошибки.

«Милан» начал хорошо и взял инициативу в свои руки, но нам следовало быть более взвешенными и лучше оценивать ситуацию. Мы были слишком возбуждены и имели несколько больших шансов восстановить свое лидерство после перерыва, но не воспользовались ими.

Мы разочарованы, потому что не играли в наш футбол. Конечно, мы разочарованы, потому что могли бы сыграть лучше. Беспокоит то, что мы хорошо начали, но потом допустили ошибки, которых в последнее время не совершали, и эта бешеная энергия взяла верх».