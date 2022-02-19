26-й тур
Салернитана
2 : 2
Милан
19.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Милан неожиданно потерял очки с аутсайдером. Но остается лидером

Результативная ничья лидера и аутсайдера

  • 19.02.2022 23:41
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Милан неожиданно потерял очки с аутсайдером. Но остается лидером
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» в матче очередного тура чемпионата Италии приехал в гости к аутсайдеру «Салернитане», имея шанс укрепить свое лидерство.

Однако «Милан» неожиданно потерял очки, сыграв 2:2.

Команда остается лидером, опережая «Интер» на 2 очка, но главный конкурент имеет два матча в запасе.

Чемпионат Италии. 26-й тур

Рома - Верона 2:2
Голы: Вольпато, 65, Бове, 84 - Барак, 5, Тамезе, 20

Салернитана - Милан 2:2
Голы: Бонаццоли, 29, Джурич, 72 - Мессиас, 5, Ребич, 77

Источник — Sport.ua

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