Алексей БЕЛИК: «Коноплянка как футболист выше уровнем, чем Краковия»

Специалист – о перспективах украинского хавбека в польском клубе

  • 20.02.2022 09:19
  • 422 просмотра
  • 3 комментария
Алексей БЕЛИК: «Коноплянка как футболист выше уровнем, чем Краковия»
© ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Алексей Белик прокомментировал переход Евгения Коноплянки в «Краковию».

«Мне кажется, что Евгений, как футболист, выше уровнем, чем команда «Краковия». Но мы понимаем, что у него были в «Шахтере» проблемы с игровой практикой. Он из-за травм мало играл и редко попадал в состав «горняков». Не знаю, насколько «Краковия» лучший вариант для Евгения, поскольку сообщалось, что Коноплянка мог перейти в австрийский ЛАСК. Может, были и другие варианты. Мы понимаем, что многое зависело и от финансовых условий. Также понимаем, что все зависело не только от Коноплянки, но и от «Шахтера».

В принципе, когда футболист такого уровня мало играет, это не очень хорошо. И когда такой футболист находит команду, где он сможет регулярно выступать, это нужно расценивать позитивно.

Действительно возникает такой вопрос. Женя все-таки такой футболист, который любит комбинировать. «Краковия» занимает восьмое место в польской Экстраклассе. Я надеюсь, что «Краковия» будет играть примерно в стиле «Днепра». В играх с равными соперниками или теми, которые сильнее, будут атаковать, а «Краковия» будет иметь впереди пространство. И для Евгения это будет очень хорошо. Коноплянка игрок, который очень хорошо использует пространство. Да, многие говорят, что он не молодеет и скорость теряет. Но, я считаю, что Евгений футболист, которому нужно пространство и который может играть один в один. Он это доказывал. Я думаю, по истечении какого-то времени он опять почувствует игровой тонус и для него не будет проблемой обыграть одного-двух футболистов. Я надеюсь, что Коноплянке стиль «Краковии» подойдет», - сказал Белик.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sergrey4, 20.02.2022 10:08
    +2
    Забув ключове слово - "був" вище...
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 20.02.2022 10:20
    0
    Рівень Коноплянки задній ряд на лавиці запасних.
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    online
    VitosKH, 20.02.2022 10:12
    0
    Насмешил великий эХперт
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