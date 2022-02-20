В поединке 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» уверенно обыграл «Осасуну» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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