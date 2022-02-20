В поединке 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ проиграл «Нанту» со счетом 1:3.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Людовик Блас (Нант).
|44'
|Деннис Аппиа (Нант) получает красную карточку.
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Кентен Мерлен (Нант).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Нант).
Источник — Sport.ua
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