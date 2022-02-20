Осечка лидера. ПСЖ на выезде проиграл Нанту в чемпионате Франции

В поединке 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ неожиданно проиграл «Нанту» со счетом 1:3. Хозяева поля до перерыва трижды расписались в воротах парижан, а в начале второй половины встречи Неймар отквитал один гол.

Это поражение стало для ПСЖ вторым в текущем чемпионате. Первое парижане потерпели в октябре прошлого года.

Чемпионат Франции. 25-й тур.

Нант – ПСЖ – 3:1

Голы: Муани (4), Мерлен (16), Блас (45, пен.) – Неймар (47).

Нант: Лафон, Паллуа, Аппиа, Кастеллетто, Мерлен (Траоре, 90), Жиротто, Чиривелья, Блас (Перейра, 90), Букари (Коршья, 67), Саймон (Коко, 90), Муани.

ПСЖ: Навас, Керер (Хакими, 74), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 74), Вейналдум (Дракслер, 65), Гуйе (Икарди, 81), Верратти, Месси, Неймар (Ди Мария, 74), Мбаппе.

Ланс – Лион – 1:1

Голы: Клосс (13) – Кадевере (44).