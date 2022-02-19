Валенсия – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч чемпионата Испании

  • 19.02.2022 23:18
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Валенсия – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 25-го тура испанской Примеры «Валенсия» – «Барселона».

«В феврале «Валенсия» в рамках Примеры выиграла у «Кадиса» (2:1), сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0), а также уступила «Алавесу» (1:2). Также в рамках первого матча полуфинала Кубка Короля валенсийцы сыграли вничью 1:1 с «Атлетиком». «Барселона» в феврале в рамках чемпионата Испании выиграла у «Атлетико» (4:2) и сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2). Также в рамках Лиги Европы каталонцы расписали мировую с «Наполи» (1:1).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» с 30 очками идет на 12 месте, «Барселона» с 39 баллами идет на 6 позиции.

Команды между собой играли 183 раза. «Барса» победила в 86 матчах, в 49 поединках выиграла «Валенсия», в 48 встречах были зафиксированы ничьи.

Я поставлю на то, что «Валенсия» не проиграет «Барселоне» на своем поле», - сказал Бартулович.

Матч «Валенсия» – «Барселона» состоится 20-го февраля. Начало встречи в 17:15.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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