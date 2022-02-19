Молчанов вместе с россиянином Рублевым пробился в финал турнира в Марселе

Денис второй раз в карьере будет сражаться за титул ATP

  • 19.02.2022 23:01
  • 368 просмотров
  • 5 комментариев
Молчанов вместе с россиянином Рублевым пробился в финал турнира в Марселе
© Open 13 Provence. Денис Молчанов и Андрей Рублев

Украинский теннисист Денис Молчанов добыл еще одну победу в парном разряде в рамках турнира ATP 250 в Марселе.
 
В 1/2 финала Денис в дуэте с россиянином Андреем Рублевым одолел французско-датский тандем Уго Гастон / Хольгер Руне.
 
Марсель. 1/2 финала
Денис Молчанов / Андрей Рублев – Уго Гастон / Хольгер Руне – 7:5, 6:7(4), 10-5
 
В финале Молчанову и Рублеву предстоит сразится против второй сеяной пары Равен Класен / Бен Маклахлан (Южная Африка / Япония).
 
Для Молчанова это будет второй финал на уровне ATP. В 2018-м он в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии проиграл матч за титул на соревнованиях в Гштаде.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Dreifus, 19.02.2022 23:08 (изменен)
    +1
    Что-то комментариев маловато
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    Артем Дима футболист, 19.02.2022 23:42
    0
    Позорище
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    Spectra, 19.02.2022 23:32
    0
    Та, не ребят как бы мы этого не хотели, надо завтра болеть за Молчанова, хоть какая-то радость в мужском теннисе будет!
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    online
    maksimisgreat, 19.02.2022 23:17
    0
    Для нашего мужского тенниса завтра будет главное событие за последние несколько лет.
    Суперредко наши попадают в финал.
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    online
    maksimisgreat, 19.02.2022 23:15 (изменен)
    0
    Денис молоток! Обязан завтра брать первый эйтипишник в карьере.
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