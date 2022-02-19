Молчанов вместе с россиянином Рублевым пробился в финал турнира в Марселе

Украинский теннисист Денис Молчанов добыл еще одну победу в парном разряде в рамках турнира ATP 250 в Марселе.



В 1/2 финала Денис в дуэте с россиянином Андреем Рублевым одолел французско-датский тандем Уго Гастон / Хольгер Руне.



Марсель. 1/2 финала

Денис Молчанов / Андрей Рублев – Уго Гастон / Хольгер Руне – 7:5, 6:7(4), 10-5



В финале Молчанову и Рублеву предстоит сразится против второй сеяной пары Равен Класен / Бен Маклахлан (Южная Африка / Япония).



Для Молчанова это будет второй финал на уровне ATP. В 2018-м он в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии проиграл матч за титул на соревнованиях в Гштаде.