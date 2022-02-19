Алексей БЕЛИК: «Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о перспективах карьеры Евгения Коноплянки, который перешел в польскую «Краковию».
«Я надеюсь, что «Краковия» подойдет Коноплянке. Я считаю, что он футболист высокого уровня, который может помочь «Краковии». Также я думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины.
Все может быть, особенно, с его мастерством. Надо после этого перехода поймать тонус. Для этого нужно, чтобы у него все получалось и у «Краковии» были хорошие результаты», – сказал Белик.
Отметим, что Коноплянка сыграл в составе сборной Украины 86 матчей, забил 21 гол.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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