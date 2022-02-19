Алексей БЕЛИК: «Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины»

Специалист считает, что Евгению по силам вернуть былые кондиции

  • 19.02.2022 21:01
  • 239 просмотров
  • 3 комментария
Алексей БЕЛИК: «Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины»
© ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о перспективах карьеры Евгения Коноплянки, который перешел в польскую «Краковию».
 
«Я надеюсь, что «Краковия» подойдет Коноплянке. Я считаю, что он футболист высокого уровня, который может помочь «Краковии». Также я думаю, что Коноплянка может вернуться на уровень сборной Украины.
 
Все может быть, особенно, с его мастерством. Надо после этого перехода поймать тонус. Для этого нужно, чтобы у него все получалось и у «Краковии» были хорошие результаты», – сказал Белик.
 
Отметим, что Коноплянка сыграл в составе сборной Украины 86 матчей, забил 21 гол.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    turist86, 19.02.2022 22:08
    0
    У нас є ще 4 лівих півзахисники - Циганков, Мудрик, Зубков, Петряк. У кого Євген виграє конкуренцію?
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    online
    NachoBarbero, 19.02.2022 21:16
    -2
    Есть Мудрык, Яремчук... зачем эта киноплёнка?
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    online
    maverik, 19.02.2022 21:07
    -2
    Похоже мегаэксперты что-то принимают внутрь))
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