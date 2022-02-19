Помощник Луческу: «Динамо будет готово к возобновлению чемпионата»

Олег Гусев рассказал о подготовке к возобновлению сезона

  • 19.02.2022 21:12
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Помощник Луческу: «Динамо будет готово к возобновлению чемпионата»
© fcdynamo.kiev.ua

Олег Гусев, помощник наставника «Динамо» Мирчи Луческу, оценил ничью 0:0 в спарринге с «Пахтакором» и подготовку к возобновлению чемпионата.

- Олег Анатольевич, чего не хватило для победы?

- Не удалось забить мяч. Команда старалась, но и соперник попался хороший. На этих сборах соперников такого уровня еще не было. У нас были определенные проблемы с составом, многие ребята болеют. Но мы не проиграли, это тоже хорошо.

- «Динамо» продолжило сухую серию – ни одного пропущенного мяча за третий сбор…

- Наверное, это единственный положительный момент в этом матче – то, что сыграли в очередной раз на ноль. Но моменты у наших ворот были, и это настораживает. Еще раз повторюсь: не проиграли, двигаемся дальше, постараемся победить в следующей игре.

- Какие установки давал Мирча Луческу, спустившись с трибуны на тренерскую скамью?

- Он подсказывал, с трибуны было сложно докричаться. Он хотел находиться ближе к полю и самостоятельно корректировать действия игроков.

- Эта ничья подпортит настроение игрокам?

- Думаю, нет. Это поражения всегда огорчают. Но это сборы. Вчера была тренировка, позавчера тяжелый матч, играли практически те же ребята. Возможно, накопилась усталость, потому что было много брака в передачах, неправильно принятых решений. Продолжаем работать чтобы все было хорошо.

- Завершаются третьи сборы команды. Можно ли уже подводить итоги?

- Все, что было запланировано, выполнили. Осталась одна тренировка и одна игра, после чего возвращаемся в Киев. Думаю, команда уже будет готова к чемпионату. После приезда ребята немного отдохнут, и начнем целенаправленно готовиться к первому туру весенней части сезона.

Источник — ФК Динамо Киев

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