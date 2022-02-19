Вторая победа Кортеса. Украина обыграла Узбекистан на турнире в Турции

Украинкам предстоит еще один матч против Болгарии

  • 19.02.2022 20:20
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Вторая победа Кортеса. Украина обыграла Узбекистан на турнире в Турции
© УАФ

Национальная женская сборная Украины выиграла у команды Узбекистана на международном турнире Turkish Women's Cup 2022 во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Алании.
 
Матч с командой Узбекистана стал вторым для женской сборной Украины на соревнованиях, являющихся промежуточным этапом подготовки подопечных Луиса Кортеса к апрельским квалификационным поединкам чемпионата мира 2023 года.
 
Женская сборная Украины одержала две победы, лидер турнира и заключительную встречу проведет 22 февраля с командой Болгарии.
 
Turkish Women’s Cup 2022
 
Украина – Узбекистан – 2:0 (0:0)
Голы: Шматко (49), Апанащенко (65).
 
Украина: Самсон, Подольская (Деркач, 46), Кравец, Шматко, Романенко, Петя (Китаева, 67), Апанащенко (к) (Перевизнык, 72), Панцулая (Химич, 46), Овдийчук, Козлова (Шевчук, 72), Кравчук (Гирин, 67). Тренер: Луис Кортес.
 
Узбекистан: Жонимкулова, Кучкарова, Панжиева, Турдалиева, Кудратова, Зоирова (Зайнитдинова, 40), Зарбиева, Камолтоева, Тожидинова (Зарипова, 64), Хусниддинова, Хабибуллаева (к) (Сарикова, 7) Тренер: Мидор Хонда.

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Расписание матчей Turkish Women’s Cup 2022
 
22.02. Литва - Латвия (10.00)
22.02. Украина - Болгария (13.30)
22.02. Узбекистан - Венесуэла (17.30)
 
Напомним, что 8-го и 12 апреля сине-желтые проведут два домашних поединка отбора чемпионата мира-2023 против Шотландии и Венгрии соответственно. Сейчас украинки занимают четвертое место в турнирной таблице, но сохраняют шансы на выход в стадию плей-офф.

Источник — Sport.ua

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