Вторая победа Кортеса. Украина обыграла Узбекистан на турнире в Турции

Национальная женская сборная Украины выиграла у команды Узбекистана на международном турнире Turkish Women's Cup 2022 во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Алании.



Матч с командой Узбекистана стал вторым для женской сборной Украины на соревнованиях, являющихся промежуточным этапом подготовки подопечных Луиса Кортеса к апрельским квалификационным поединкам чемпионата мира 2023 года.



Женская сборная Украины одержала две победы, лидер турнира и заключительную встречу проведет 22 февраля с командой Болгарии.



Turkish Women’s Cup 2022



Украина – Узбекистан – 2:0 (0:0)

Голы: Шматко (49), Апанащенко (65).



Украина: Самсон, Подольская (Деркач, 46), Кравец, Шматко, Романенко, Петя (Китаева, 67), Апанащенко (к) (Перевизнык, 72), Панцулая (Химич, 46), Овдийчук, Козлова (Шевчук, 72), Кравчук (Гирин, 67). Тренер: Луис Кортес.



Узбекистан: Жонимкулова, Кучкарова, Панжиева, Турдалиева, Кудратова, Зоирова (Зайнитдинова, 40), Зарбиева, Камолтоева, Тожидинова (Зарипова, 64), Хусниддинова, Хабибуллаева (к) (Сарикова, 7) Тренер: Мидор Хонда.

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Расписание матчей Turkish Women’s Cup 2022



22.02. Литва - Латвия (10.00)

22.02. Украина - Болгария (13.30)

22.02. Узбекистан - Венесуэла (17.30)



Напомним, что 8-го и 12 апреля сине-желтые проведут два домашних поединка отбора чемпионата мира-2023 против Шотландии и Венгрии соответственно. Сейчас украинки занимают четвертое место в турнирной таблице, но сохраняют шансы на выход в стадию плей-офф.