Первая победа Кортеса. Украина переиграла Венесуэлу на турнире в Турции

Национальная женская сборная Украины по победе стартовала на международном турнире Turkish Women's Cup 2022 во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Алании.

Матч с Венесуэлой стал первым для женской сборной Украины в 2022 году и стартовым на турнире Turkish Women's Cup 2022. Эти соревнования являются промежуточным этапом подготовки команды Луиса Кортеса к апрельским квалификационным поединкам чемпионата мира 2023.

На встречу с южноамериканками испанский специалист приготовил схему 4–3–3. Слева в защите вышла Романенко, вернувшаяся в сборную после длительной паузы. Козлова, пропускавшая прошлые матчи команды в отборе из-за коронавируса, появилась слева в атаке, а на правый фланг тренер отправил Овдийчук. Действия именно этой пары игроков несли больше остроты от украинской команды в этом поединке.

Сборная Украины начала игру первым номером, однако в стартовые минуты чуть не пропустила гол. Свой единственный голевой случай в первом тайме венесуэлки получили после быстрой контратаки, которую мощным ударом под перекладину завершала Спекмайер. Бондарчук в зрелищном прыжке перевела мяч на угловой.

Контролируя мяч в центре поля, украинки сталкивались с жестким и агрессивным прессингом со стороны соперниц, однако первая вылазка сине-желтых на чужую половину завершилась взятием ворот. Козлова на фланге разобралась с несколькими соперницами и мягко навесила в штрафную, а Овдийчук легким касанием подкорректировала полет сферы в дальний нижний угол.

В первые 45 минут встречи девушки имели еще один момент, чтобы отличиться. На 25-й минуте быстрая комбинация Овдийчук, Химич и Панцулаи завершилась ударом последней головой, однако мяч пролетел мимо дальней штанги. Венесуэльская команда преимущественно строила свои атаки из-за вертикальных передач на фланги и даже доводила некоторые из них до завершения, однако до ударов в плоскость дело так и не доходило.

После перерыва наставники женских сборных Украины и Венесуэлы выполнили ряд замен, которые освежили и ускорили игру. Как и до отдыха, украинки играли с позиции силы, а их оппоненты искали свои возможности во время контратак. Правда, действиям обоих коллективов во втором тайме не хватало целостности, у футболисток было немало брака, а игра приобрела сумбурный характер.

Уже в последние мгновения встречи венесуэльская команда чуть не смогли избежать поражения. Южноамериканки заработали право на опасный стандарт, а Кастельянос прямым ударом со штрафного чуть не попала в дальний угол ворот.

1:0 – женская сборная Украины одержала первую победу за Луиса Кортеса. Ввиду минимального выигрыша Узбекистана в Литве, после первого тура соревнований украинский и узбекский коллективы делят лидерскую позицию в группе А.

8 и 12 апреля сине-желтые проведут два домашних поединка отбора чемпионата мира 2023 – против Шотландии и Венгрии соответственно. Сейчас украинки занимают четвертое место в турнирной таблице, но сохраняют шансы на выход в стадию плей-офф.

Turkish Women's Cup 2022

16 февраля. Алания. Goldсity Sport Complex

Украина – Венесуэла – 1:0

Гол: Овдийчук, 7.

Украина: Бондарчук, Корсун, Апанащенко, Шматко, Романенко, Калинина (Петрик, 46), Химич, Панцулая (Кочнева, 74), Овдийчук (Шевчук, 63), Козлова (Малахова, 70), Кунина (Кравчук, 63).

Главный тренер: Луис Кортес.

Венесуэла: Веласкес, Кабрера, Ромеро (Ривера, 90+2), Вильямисар, Онейль, Кастельяно, Морено (к), Спекмайер (Ангуло, 74), Гарсия, Астудильо (Гутьеррес, 74), Оливьери (Кампос, 63) .

Главный тренер: Памела Конти.

Предупреждение: Калинина (45+1), Кравчук (70).

Арбитр: Гамзе Дурмуш (Турция).

2022 Turkish Women's Cup

1-й тур, 16 февраля

10:00. Болгария – Латвия – 1:1

14:00. Узбекистан – Литва – 1:0

17:30. Украина – Венесуэла – 1:0

Турнирная таблица

2-й тур, 19 февраля

10:00. Венесуэла – Латвия

14:00. Болгария – Литва

17:30. Украина – Узбекистан

3-й тур, 22 февраля