Первая победа Кортеса. Украина переиграла Венесуэлу на турнире в Турции

Женская сборная Украины с победы стартовала на международном турнире

  • 16.02.2022 21:40
  • 1018 просмотров
  • 0 комментариев
Первая победа Кортеса. Украина переиграла Венесуэлу на турнире в Турции
© УАФ. Луис Кортес

Национальная женская сборная Украины по победе стартовала на международном турнире Turkish Women's Cup 2022 во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Алании.

Матч с Венесуэлой стал первым для женской сборной Украины в 2022 году и стартовым на турнире Turkish Women's Cup 2022. Эти соревнования являются промежуточным этапом подготовки команды Луиса Кортеса к апрельским квалификационным поединкам чемпионата мира 2023.

На встречу с южноамериканками испанский специалист приготовил схему 4–3–3. Слева в защите вышла Романенко, вернувшаяся в сборную после длительной паузы. Козлова, пропускавшая прошлые матчи команды в отборе из-за коронавируса, появилась слева в атаке, а на правый фланг тренер отправил Овдийчук. Действия именно этой пары игроков несли больше остроты от украинской команды в этом поединке.

Сборная Украины начала игру первым номером, однако в стартовые минуты чуть не пропустила гол. Свой единственный голевой случай в первом тайме венесуэлки получили после быстрой контратаки, которую мощным ударом под перекладину завершала Спекмайер. Бондарчук в зрелищном прыжке перевела мяч на угловой.

Контролируя мяч в центре поля, украинки сталкивались с жестким и агрессивным прессингом со стороны соперниц, однако первая вылазка сине-желтых на чужую половину завершилась взятием ворот. Козлова на фланге разобралась с несколькими соперницами и мягко навесила в штрафную, а Овдийчук легким касанием подкорректировала полет сферы в дальний нижний угол.

В первые 45 минут встречи девушки имели еще один момент, чтобы отличиться. На 25-й минуте быстрая комбинация Овдийчук, Химич и Панцулаи завершилась ударом последней головой, однако мяч пролетел мимо дальней штанги. Венесуэльская команда преимущественно строила свои атаки из-за вертикальных передач на фланги и даже доводила некоторые из них до завершения, однако до ударов в плоскость дело так и не доходило.

После перерыва наставники женских сборных Украины и Венесуэлы выполнили ряд замен, которые освежили и ускорили игру. Как и до отдыха, украинки играли с позиции силы, а их оппоненты искали свои возможности во время контратак. Правда, действиям обоих коллективов во втором тайме не хватало целостности, у футболисток было немало брака, а игра приобрела сумбурный характер.

Уже в последние мгновения встречи венесуэльская команда чуть не смогли избежать поражения. Южноамериканки заработали право на опасный стандарт, а Кастельянос прямым ударом со штрафного чуть не попала в дальний угол ворот.

1:0 – женская сборная Украины одержала первую победу за Луиса Кортеса. Ввиду минимального выигрыша Узбекистана в Литве, после первого тура соревнований украинский и узбекский коллективы делят лидерскую позицию в группе А.

8 и 12 апреля сине-желтые проведут два домашних поединка отбора чемпионата мира 2023 – против Шотландии и Венгрии соответственно. Сейчас украинки занимают четвертое место в турнирной таблице, но сохраняют шансы на выход в стадию плей-офф.

Turkish Women's Cup 2022

16 февраля. Алания. Goldсity Sport Complex

Украина – Венесуэла – 1:0

Гол: Овдийчук, 7.

Украина: Бондарчук, Корсун, Апанащенко, Шматко, Романенко, Калинина (Петрик, 46), Химич, Панцулая (Кочнева, 74), Овдийчук (Шевчук, 63), Козлова (Малахова, 70), Кунина (Кравчук, 63).

Главный тренер: Луис Кортес.

Венесуэла: Веласкес, Кабрера, Ромеро (Ривера, 90+2), Вильямисар, Онейль, Кастельяно, Морено (к), Спекмайер (Ангуло, 74), Гарсия, Астудильо (Гутьеррес, 74), Оливьери (Кампос, 63) .

Главный тренер: Памела Конти.

Предупреждение: Калинина (45+1), Кравчук (70).

Арбитр: Гамзе Дурмуш (Турция).

2022 Turkish Women's Cup

1-й тур, 16 февраля

  • 10:00. Болгария – Латвия – 1:1
  • 14:00. Узбекистан – Литва – 1:0
  • 17:30. Украина – Венесуэла – 1:0

Турнирная таблица

2-й тур, 19 февраля

  • 10:00. Венесуэла – Латвия
  • 14:00. Болгария – Литва
  • 17:30. Украина – Узбекистан

3-й тур, 22 февраля

  • 10:00. Литва – Латвия
  • 14:00. Украина – Болгария
  • 17:30. Узбекистан – Венесуэла

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности