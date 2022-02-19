Де Дзерби назвал стартовый состав Шахтера на матч против Риги

В субботу, 19-го февраля, состоится заключительный контрольный матч донецкого «Шахтера» на тренировочных сборах в Турции. Соперником украинского клуба выступит латвийская «Рига».
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
Состав «Шахтера»: Трубин, Конопля, Бондарь, Фарина, Булеза, Бондаренко, Судаков, Нерес, Педриньо, Соломон, Погорелый
Запас: Пузанков, Пятов, Додо, Матвиенко, Степаненко, Тете, Сигеев
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер»- «Рига».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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