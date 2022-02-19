Де Дзерби назвал стартовый состав Шахтера на матч против Риги

Есть несколько сюрпризов

  • 19.02.2022 15:37
  • 424 просмотра
  • 3 комментария
Де Дзерби назвал стартовый состав Шахтера на матч против Риги
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

В субботу, 19-го февраля, состоится заключительный контрольный матч донецкого «Шахтера» на тренировочных сборах в Турции. Соперником украинского клуба выступит латвийская «Рига». 
 
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
 
Состав «Шахтера»: Трубин, Конопля, Бондарь, Фарина, Булеза, Бондаренко, Судаков, Нерес, Педриньо, Соломон, Погорелый
 
Запас: Пузанков, Пятов, Додо, Матвиенко, Степаненко, Тете, Сигеев

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер»- «Рига».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Burevestnik, 19.02.2022 15:54
    +2
    что-то пропал Марлон - 12-и лямовый супер защитник...
    Травма? Болен? Не в форме? Или за ШД уже отыграл и продали?
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    online
    Dreifus, 19.02.2022 15:46 (изменен)
    +1
    Погорелый это кто? Судя по составу опорник? Или левый защитник?
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    online
    avk2307, 19.02.2022 16:06
    0
    Burevestnik, 19.02.2022 15:54
    что-то пропал Марлон - 12-и лямовый супер защитник...
    Травма? Болен? Не в форме? Или за ШД уже отыграл и продали?
    Не только Марлон,но и Антонио, Фернандо, Витао и даже Мораеса и на замене нет...
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