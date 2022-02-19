Гол+пас. Луис Адриано выдал шикарный матч в чемпионате Турции

Бывший форвард «Шахтера», похоже, все еще способен на многое

  • 19.02.2022 15:30
  • 664 просмотра
  • 2 комментария
Гол+пас. Луис Адриано выдал шикарный матч в чемпионате Турции
© ФК Антальяспор. Луис Адриано

34-летний бразильский нападающий Луис Адриано, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», сегодня выдал шикарный матч в рамках турецкой Суперлиги за «Антальяспор» против «Малатьяспора».

В этой игре команда Адриано на выезде отпраздновала победу со счетом 2:1, а бразилец приложил усилия к обоим мячам своей команды.

На 7-й минуте Адриано подкараулил ошибку защитников «Малатьяспора» и отличился дебютным голом за «Антальяспор», а на 59-й минуте Луис ассистировал другому экс-футболисту «Шахтера» - опорнику Фернандо, который с недавних пор также играет за «Антальяспор».

Напомним, Луис Адриано, которому в апреле исполнится 35 лет, подписал контракт с «Антальяспором» до июля 2023-го.

Алексей Сливченко, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Петр Яновский, 19.02.2022 16:06
    0
    aleks19826, 19.02.2022 16:01
    Кращий форвард із Мораесом, із Бразилії, які коли-небудь в нас бомбили. Великий матадор
    Ага. 1 из 5 забивал. Ринкон на голову выше. Хотя насчет вас ты прав
    Ссылка
    aleks19826, 19.02.2022 16:01
    0
    Кращий форвард із Мораесом, із Бразилії, які коли-небудь в нас бомбили. Великий матадор
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности