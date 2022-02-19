Гол+пас. Луис Адриано выдал шикарный матч в чемпионате Турции

34-летний бразильский нападающий Луис Адриано, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», сегодня выдал шикарный матч в рамках турецкой Суперлиги за «Антальяспор» против «Малатьяспора».

В этой игре команда Адриано на выезде отпраздновала победу со счетом 2:1, а бразилец приложил усилия к обоим мячам своей команды.

На 7-й минуте Адриано подкараулил ошибку защитников «Малатьяспора» и отличился дебютным голом за «Антальяспор», а на 59-й минуте Луис ассистировал другому экс-футболисту «Шахтера» - опорнику Фернандо, который с недавних пор также играет за «Антальяспор».

Напомним, Луис Адриано, которому в апреле исполнится 35 лет, подписал контракт с «Антальяспором» до июля 2023-го.