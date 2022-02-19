Футболист Днепра-1 чудом избежал тяжелой травмы

К счастью, без последствий обошлось для Александра Назаренко жуткое столкновение с вратарем «Тобола», которое произошло накануне в контрольном матче. Удар пришелся как раз в щиток, выполнивший свою защитную функцию. Футболист вместе с партнерами вышел на тренировку.

К занятиям уже вернулись Алексей Гуцуляк и Валентин Кожокару, пропустившие вчерашний игровой день. «Днепр-1» провел тренировку, после которой перешел к процедурам в отеле.

Завтра у «Днепра-1» будет выходной, а с понедельника команда войдет в привычный недельный цикл подготовки к матчу против «Десны» 27 февраля.