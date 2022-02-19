Футболист Днепра-1 чудом избежал тяжелой травмы

Александра Назаренко спас щиток

  • 19.02.2022 15:17
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Футболист Днепра-1 чудом избежал тяжелой травмы
© СК Днепр-1. Александр Назаренко

К счастью, без последствий обошлось для Александра Назаренко жуткое столкновение с вратарем «Тобола», которое произошло накануне в контрольном матче. Удар пришелся как раз в щиток, выполнивший свою защитную функцию. Футболист вместе с партнерами вышел на тренировку.

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К занятиям уже вернулись Алексей Гуцуляк и Валентин Кожокару, пропустившие вчерашний игровой день. «Днепр-1» провел тренировку, после которой перешел к процедурам в отеле.

Завтра у «Днепра-1» будет выходной, а с понедельника команда войдет в привычный недельный цикл подготовки к матчу против «Десны» 27 февраля.

Источник — СК Днепр-1

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