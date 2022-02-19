Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Был удивлен переходом Супряги»

Экс-тренер «Днепра-1» - об украинском форварде

  • 19.02.2022 14:59
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Был удивлен переходом Супряги»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал переход Владислава Супряги в «Сампдорию»:

«На самом деле я удивился такому переходу, ведь последние полгода были неудачными для Влада, поэтому стало приятным сюрпризом, что команда Серии А проявила интерес к нему. Я понимаю, что там есть определенные условия, выгодные итальянцам, и они мало что там теряют.

У меня он не спрашивал совета. Мы с ним общались до и после Нового года, но никаких советов не было. Просто слова поддержки от меня и его поздравление с праздниками».

Источник — FanDay

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