Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Скоро вернусь и «взорву» стадион»

Форвард «Милана» анонсировал свое возвращение

  • 19.02.2022 14:08
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Скоро вернусь и «взорву» стадион»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Лидер «Милана» Златан Ибрагимович, который сейчас восстанавливается после травмы, анонсировал свое возвращение в игру:

«Я скоро вернусь и тогда я «взорву» стадион. На самом деле, меня беспокоят мои последние травмы с ахиллом, но я знаю, что я делаю и верю в это. 

Не знаю, как долго я еще смогу играть, но не нужно мне задавать подобных вопросов — я сам решу, когда хватит. Я очень хочу выиграть Серию А с этим «Миланом» — это было бы невероятным достижением. 

Жизнь после футбола? Мне нужно заняться тем, что мне даст адреналин. У меня много проектов, но я бы не отказался стать актером — мы уже работаем в этом направлении».

Источник — Sky Sport Italia

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