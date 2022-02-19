Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Скоро вернусь и «взорву» стадион»

Лидер «Милана» Златан Ибрагимович, который сейчас восстанавливается после травмы, анонсировал свое возвращение в игру:

«Я скоро вернусь и тогда я «взорву» стадион. На самом деле, меня беспокоят мои последние травмы с ахиллом, но я знаю, что я делаю и верю в это.

Не знаю, как долго я еще смогу играть, но не нужно мне задавать подобных вопросов — я сам решу, когда хватит. Я очень хочу выиграть Серию А с этим «Миланом» — это было бы невероятным достижением.

Жизнь после футбола? Мне нужно заняться тем, что мне даст адреналин. У меня много проектов, но я бы не отказался стать актером — мы уже работаем в этом направлении».