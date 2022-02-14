ВИДЕО. Ибрагимович показал невероятное упражнение для пресса

40-летний шведский форвард Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия.

Так как Златан пока не может полноценно тренироваться, он пробует различные доступные ему упражнения. На этот раз футболист показал, как качает пресс, вися вверх ногами на перекладине. Дополнительная сложность состоит в том, что под головой Златана стоит таз с водой, а в руках у него маленькие стаканчики, куда он сначала набирает воду, а потом выливает в емкость, расположенную возле ног.

«Терпение», — прокомментировал футболист свежий ролик.

Ибрагимович защищает цвета «Милана» с января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» в качестве свободного агента. Текущий контракт Златана с «Миланом» рассчитан до конца июня 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.