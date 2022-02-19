Копеечная сумма. Гонвед заплатит за аренду Кадири меньше €100 тысяч

Киевское «Динамо» отдало 25-летнего ганского опорного полузащитника Мохаммеда Кадири в венгерский «Гонвед» на правах аренды.

Но прибыли за этот «Динамо» практически не получит.

«Неожиданный трансфер Кадири в «Гонвед» (с сорвавшимся в последний момент «Актобе») обрел свою арендную цену. Венгры за четыре месяца аренды переведут на счет «Динамо» €90 тысяч Таким образом, ценой аренды формально станет сумма зарплаты ганца за это время», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Контракт Кадири с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €800 тысяч.