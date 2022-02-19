Металлист
3 : 0
Нефтчи Кочкор-Ата
19.02.2022, FT

Металлист всухую разгромил Нефтчи

Харьковский клуб одержал победу в очередном товарищеском матче

  • 19.02.2022 12:33
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Металлист всухую разгромил Нефтчи
© ФК Металлист Харьков

В первом субботнем спарринге в рамках третьего турецкого сбора «желто-синие» обыграли «Нефтчи» из Кыргызстана со счетом 3:0.

Как и в предыдущих двух матчах на этом сборе, харьковчане забили в ворота «нефтяников» трижды.

До перерыва отличился Артур Мурза, удачно запрессинговавший 38-летнего голкипера соперников Михаила Паюша после рисковой скидки мяча ему защитником.

В дебюте второй половины игры один из самых заметных в этом поединке на поле Евгений Подлепенец заработал пенальти, который уверенно реализовал его тезка Банада. А в середине тайма 15-летний воспитанник Академии футбола «Металлист» Геннадий Сынчук красивым ударом с линии штрафной установил окончательный результат.

«Металлист» — «Нефтчи» — 3:0
Голы: Мурза, 33, Банада, 56, с пенальти, Сынчук, 68
«Металлист»: Рыбка, Романюк, Ралюченко, Федорив (к), Дигтярь (Шамич, 72), Чидомере (Цвиренко, 46), Банада (Сынчук, 62), Подлепенец, Рохас (Рязанцев, 62), Давид (Фомин, 46), Мурза (Красников, 72).
Предупреждение: Чидомере, 28.

Источник — ФК Металлист

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