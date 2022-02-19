Юрий ВИРТ: «Ребята выполнили установку»

Наставник «Вереса» – о победе над «Mактааралом»

  • 19.02.2022 10:42
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Юрий ВИРТ: «Ребята выполнили установку»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Турецкий этап подготовки «Верес» закончил победой над «Mактааралом» из Казахстана (1:0).

Главный тренер ровенчан Юрий Вирт рассказал об этом спарринге и готовности команды ко второй части сезона.

«На установке перед поединком я просил подопечных порадовать концентрацией и сохранить свои ворота на «замке». Уж слишком много мы пропустили, как говорят, необязательных голов в предыдущих спаррингах. Я не буду утверждать, что по содержанию это была наша лучшая игра в Турции, но важно, что ребята выполнили установку и не позволили сопернику создавать опасность у наших ворот.

Доволен и тем, что залечил травму и уже выходил сегодня на замену Сергей Шестаков, что с 21 февраля будет тренироваться в общей группе Евгений Пасич. Поэтому есть все основания полагать, что к стартовому поединку весенней части сезона – с «Ворсклой» подойдем без кадровых потерь.

Аусси? Алан уже занимается с командой, однако много пропустил и ему еще нужно время, чтобы набрать необходимые кондиции.

Также в начале следующей недели определимся и с теми футболистами, которых отдадим в аренду».

Напомним, что поединок 19 тура чемпионата УПЛ «Верес» проведет в гостях с «Ворсклой» 27 февраля.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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