Верес одержал победу на сборах в Турции над клубом Мактаарал из Казахстана

В пятницу, 18 февраля, ровенский «Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел контрольный матч против клуба «Мактаарал» из Казахстана.
Виталий Дахновский забил с пенальти и принес победу команде УПЛ.
Товарищеский матч
18 февраля, Турция
Верес Ровно (Украина) – Мактаарал (Казахстан) – 1:0
Гол: Дахновский (пен).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.