НИНКОВИЧ: «Похоже, Украина собирается пройти через то, что и Югославия»

Милош не может представить, что в 2022 году в мире может начаться война

  • 19.02.2022 09:54
  • 823 просмотра
  • 4 комментария
НИНКОВИЧ: «Похоже, Украина собирается пройти через то, что и Югославия»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Нинкович

37-летний сербский полузащитник «Сиднея» Милош Нинкович поделился взглядами на ситуацию в Украине, где он ранее длительное время играл в составе киевского «Динамо».

«Я играл в Украине девять лет, там родилась моя старшая дочь. У меня были невероятные моменты в карьере, а еще там я приобрел много друзей. Сейчас мне очень грустно, потому что страна, я не хочу этого говорить, но, похоже, они собираются пройти через то, через что прошла бывшая Югославия, а это последнее, чего бы я хотел».

«У меня очень много друзей в «Динамо». Раньше мы играли вместе, и они сейчас в Турции, у них вроде предсезонка. Они все напуганы. Я понимаю это, потому что я был в такой же ситуации, когда был в Сербии. Я это очень хорошо понимаю. Они просто живут день за днем, потому что никто не знает, что произойдет, и в любой день может случиться что угодно. Они ждут и надеются, что все будет хорошо».

«Украинский чемпионат сейчас в основном сосредоточен в Киеве, и это необычная ситуация для всех. Лига уже не та; качество игроков уже не то».

«Нам просто нужно молиться, чтобы все было хорошо. Я не могу себе представить, что война может произойти в 2022 году», - сказал Нинкович.

В текущем розыгрыше чемпионата Австралии на счету Нинковича 12 матчей, 1 забитый мяч и 1 результативная передача.

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Источник — The Sydney Morning Herald

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin, 19.02.2022 09:58
    +3
    Как можно сравнивать с Югославией...Там разная вера, разные народы в федерации были. Да и не было внешнего врага.
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    online
    🐼, 19.02.2022 10:08
    +2
    Мало общего. Это аналог 1917-21.
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    online
    zizyyura, 19.02.2022 10:00
    +2
    Схоже, з сербу з Австралії краще видно, чого хочуть українці
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    online
    Kit, 19.02.2022 10:02
    0
    Україна має намір - совсем плохо с переводом или он и в самом деле думает, что мы хотим войны?
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