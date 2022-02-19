НИНКОВИЧ: «Похоже, Украина собирается пройти через то, что и Югославия»

37-летний сербский полузащитник «Сиднея» Милош Нинкович поделился взглядами на ситуацию в Украине, где он ранее длительное время играл в составе киевского «Динамо».

«Я играл в Украине девять лет, там родилась моя старшая дочь. У меня были невероятные моменты в карьере, а еще там я приобрел много друзей. Сейчас мне очень грустно, потому что страна, я не хочу этого говорить, но, похоже, они собираются пройти через то, через что прошла бывшая Югославия, а это последнее, чего бы я хотел».

«У меня очень много друзей в «Динамо». Раньше мы играли вместе, и они сейчас в Турции, у них вроде предсезонка. Они все напуганы. Я понимаю это, потому что я был в такой же ситуации, когда был в Сербии. Я это очень хорошо понимаю. Они просто живут день за днем, потому что никто не знает, что произойдет, и в любой день может случиться что угодно. Они ждут и надеются, что все будет хорошо».

«Украинский чемпионат сейчас в основном сосредоточен в Киеве, и это необычная ситуация для всех. Лига уже не та; качество игроков уже не то».

«Нам просто нужно молиться, чтобы все было хорошо. Я не могу себе представить, что война может произойти в 2022 году», - сказал Нинкович.

В текущем розыгрыше чемпионата Австралии на счету Нинковича 12 матчей, 1 забитый мяч и 1 результативная передача.