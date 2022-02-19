В субботу, 19 февраля, состоится последний контрольный матч донецкого «Шахтера» на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Соперником украинского клуба будет «Рига» из Латвии. Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шахтер – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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