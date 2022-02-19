В матче 23-го тура чемпионата Германии «Майнц» обыграл «Байер» (3:2)
У хозяев отличились Аарон Мартин, Жан-Пол Боэтиус и Маркус Ингвартсен. У гостей забивали Патрик Шик и Лукас Аларио.
«Байер» имеет в активе 41 очко и входит в топ-3 Бундеслиги.
Бундеслига. 23-й тур
Майнц – Байер – 3:2
Голы: Шик, 35 (0:1). Мартин, 57 (1:1). Аларио, 74 (1:2). Боэтиус, 84 (2:2). Ингвартсен, 88 (3:2).
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Ингвартсен (Майнц).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Жан-Поль Боэтьюс (Майнц).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Аларио (Байер).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Аарон Мартин (Майнц).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
Источник — Sport.ua
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