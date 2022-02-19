ВИДЕО. Эльче вырвал победу у Райо Вальекано в концовке матча

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Эльче» победил «Райо Вальекано» (2:1)
Форвард Эсекиэль Понсе на 84-й минуте в контратаке забил мяч, который оказался победным.
Лига 1. 25-й тур
Эльче – Райо Вальекано – 2:1
Голы: Гарсия, 52 (0:1). Каррильо, 76 (1:1). Понсе, 84 (2:1)
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эльче).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Гвидо Каррильо (Эльче).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Гарсия (Райо Вальекано).
Источник — Sport.ua
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