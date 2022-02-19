Писал Слава Украине, а выбрал ЦСКА. Экс-игрок Карпат будет играть в России

Хорхе Карраскаль до конца сезона будет выступать в московском клубе

  • 19.02.2022 00:30
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Писал Слава Украине, а выбрал ЦСКА. Экс-игрок Карпат будет играть в России
© ЦСКА Москва. Хорхе Карраскаль

Полузащитник аргентинского «Ривер Плейт» и бывший игрок «Карпат» Хорхе Карраскаль перешел в ЦСКА.
 
Колумбийский полузащитник будет выступать за российский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Сообщается, что соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. 
 
Любопытно, что во время выступлений за «Карпаты» Карраскаль называл Львов своим вторым родным городом, писал в инстаграме «Слава Украине» и делал подписи к постам на украинском языке.
 
В прошлом сезоне на счету Карраскаля 4 гола и 3 ассиста в 44 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах. 

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Источник — ФК ЦСКА Москва

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